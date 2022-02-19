Припадає пилом на підземному паркінгу: у Києві знайдено покинутий спорткар Aston Martin

В одному зі столичних підземних паркінгів знайдений неабияк запилений 420-сильний спорткар Aston Martin DB7 Vantage Volante. Судячи з усього, автомобілем давно не користувалися.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook Roma Urraco.

Відзначимо, що Aston Martin DB7 Vantage Volante являє собою заряджену версію кабріолета DB7 - це перший автомобіль британської марки з двигуном V12.

Під капотом машини встановлений 5,9-літровий "атмосферник" розвиває 420 кінських сил і 542 Нм крутного моменту. У парі з 5-діапазонною автоматичною коробкою передач Силовий агрегат прискорює автомобіль до 100 км/год всього за 5,1 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці у 266 км/год.

На момент свого дебюту на Женевському автосалоні 1999 року DB7 Vantage Volante був одним з найшвидших Aston Martin з відкритим верхом з коли-небудь створених. Двигуну V12 було потрібно краще охолодження, ніж 6-циліндровому - тому фірмова радіаторна решітка британської марки була збільшена. Всього за 4 роки виробництва було випущено 2059 таких заряджених кабріолетів.

Що стосується знайденого на підземному паркінгу примірника, то це машина 2003 року випуску. Попри вік, салон автомобіля ідеально зберігся, а пробіг по одометру становить всього 39 тисяч кілометрів.

У жовтні минулого року цей Aston Martin DB7 Vantage Volante був виставлений на продаж за 55 тисяч доларів, але так ніким і не був куплений.

В Україні досить часто знаходяться раритетні авто. Так в столиці є ціле кладовище древніх автобусів - покинутий автопарк №7 "Київпастрансу".

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