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Мотори на експорт: Porsche буде випускати двигуни для своїх класичних моделей

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Вівторок 11 січня 2022 13:15
Мотори на експорт: Porsche буде випускати двигуни для своїх класичних моделей Фото: мотор Singer 911 (carbuzz.com)
Автор: Константин Широкун

Багато автомобілістів мріють про Singer 911 - класичне німецьке купе з сучасним тюнінгом. До того ж Porsche почне випуск моторів на замовлення німецької фірми.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carbuzz.

Американський підрозділ Porsche Motorsport візьметься за складання двигунів. У класичному автомобілі встановлений мотор від купе 911 GT3 попередньої генерації. Сам факт виробництва Porsche моторів для стороннього виробника - це історична подія.

В Porsche так прокоментували цю новину: "Наша нова співпраця зосереджена виключно на ремонті і збірці відновлених двигунів".

Мотори на експорт: Porsche буде випускати двигуни для своїх класичних моделей Деталі контракту між Singer і Porsche поки не опубліковані. Німецький автовиробник по суті буде виробляти нові деталі та виконувати капітальний ремонт моторів на замовлення Singer. Сьогодні компанія Singer встановлює на свої машини тільки безнаддувні двигуни.

Мотори на експорт: Porsche буде випускати двигуни для своїх класичних моделей Двигуни будуть збиратися в американській штаб-квартирі Porsche Motorsport в Лос-Анджелесі в рамках Porsche Experience Center. Характеристики зібраних Porsche моторів поки тримаються в секреті.

Нагадаємо, що всі мінівени Citroen, Peugeot і Opel перейдуть в Європі на електротягу. З 2022 року Stellantis має намір збільшить продажі комерційних електрокарів.

Раніше повідомлялося, що Volkswagen Passat йде на пенсію. Німецький автовиробник припинив випуск восьмого покоління седана в перших числах січня.

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