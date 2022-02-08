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Монструозний седан Mercedes помітили на випробуваннях: що за новинку готує компанія

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Вівторок 08 лютого 2022 14:19
Монструозний седан Mercedes помітили на випробуваннях: що за новинку готує компанія Досвідчений Mercedes-Benz C-Class (Фото: carscoops.com)
Автор: Константин Широкун

В одній зі скандинавських країн фотошпіони помітили незвичайний Mercedes-Benz. Седан C-Class отримав величезний кліренс, великі колеса і розширювачі колісних арок.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

З великою часткою ймовірності можемо припустити, що перед нами мул для випробування нового позашляховика марки. Представлений на фото Mercedes може передвіщати появу невеликого позашляховика, молодшої версії G-Class. Якщо компактний "Гелік" і з'явиться, то він точно відразу отримає електричну модифікацію.

Монструозний седан Mercedes помітили на випробуваннях: що за новинку готує компаніяАле представлена на знімках має бензинову силову установку. Фотографи чітко чули звук двигуна внутрішнього згоряння. Також непрямим маркером наявності в машині ДВС можуть служити труби випускного тракту. Якщо в найближчі роки молодший брат Mercedes G-Class і з'явиться, то йому судилося конкурувати з Ford Bronco, а також Land Rover Defender 90.

Монструозний седан Mercedes помітили на випробуваннях: що за новинку готує компаніяНагадаємо, що КрАЗ побудував на замовлення Міноборони першу партію тягачів для перевезення танків. Безкапотні машини мають систему повного приводу.

Раніше ми повідомляли, що Lexus вперше показав новий 7-місний електричний кросовер. Модель назвали умовно - Lexus Electrified SUV.

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