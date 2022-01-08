"Мівіна" на будь-який смак: у лінійці електрокарів VinFast від творця знаменитої локшини вже п'ять моделей

Компанія VinFast творця знаменитої в Україні локшини швидкого приготування Мівіна представила на виставці побутової електроніки CES електричні позашляховики VF5, VF6 і VF7. Крім того, в'єтнамський автовиробник оголосив ціни на моделі VF8 і VF9.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarScoops.

Таким чином, в'єтнамський автовиробник розширив свій повністю електричний модельний ряд до п'яти автомобілів. Вiн також спростив життя клієнтам, перейменувавши існуючі моделі VF e35 і VF e36 в VF8 і VF9.

Як можна зрозуміти вже з назв, лінійка в'єтнамських позашляховиків охоплює широкий спектр сегментів. Електромобілі VF5( A-SUV), VF6 (B-SUV), VF7 (C-SUV), VF8 (D-SUV) і VF9 (E-SUV) були розроблені ательє Pininfarina і Torino Design.

На жаль, під час презентації не були розсекречені характеристиках кожного електромобіля, але, принаймні, вона дала уявлення про дизайн всієї лінійки VinFast.

Хоча знімки інтер'єру VF5, VF6 і VF7 поки не опубліковані, нам вже знайомі масивні 15,4-дюймові сенсорні інформаційно-розважальні екрани VF8 і VF9.

У базових варіантах Eco моделі запропонують з автопілотом рівня 2+, розробленого у співпраці з ZF, а варіанти Premium матимуть системи автономного водіння 3 і навіть 4 рівня.

VinFast також анонсував програму оренди акумуляторів в двох варіантах: "гнучкий" і "фіксований". При цьому компанія покриває всі витрати на обслуговування акумулятора, включаючи його безкоштовну заміну, коли ємність падає нижче 70%.

Ціни на електричний позашляховик VF8 починаються з 41 тисяч доларів, за VF9 доведеться викласти не менше 56 тисяч доларів. Прийом попередніх замовлень на новинки вже відкритий. Вихід на ринок цих моделей запланований на четвертий квартал 2022 року, а VF5, VF6 і VF7 - на 2023 рік.

Генеральний директор Vinfast Global Ле Тхі Тху сказав, що компанія побудує гігантський завод в США і планує почати виробництво електромобілів в Штатах в кінці 2024 року.

Нагадаємо, що на автосалоні в Лос-Анджелесі відбулася американська прем'єра в'єтнамських електромобілів VinFast. Засновником компанії є творець знаменитого в Україні бренду"Мівіна".