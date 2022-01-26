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Mitsubishi L200 нового покоління помічено на випробуваннях за Полярним колом

Автор: Вадим Добровольский

На випробування вийшов Mitsubishi L200 нового покоління. Прототип помічено під час тестів в Заполяр'ї.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Carscoops.

Нинішнє покоління пікапа Mitsubishi L200 (на деяких ринках модель відома під ім'ям Triton) дебютувало ще у 2015 році, а у 2018-му на ринок вийшла серйозно модернізована машина. Тепер же на випробуваннях помічений прототип L200 наступного покоління.

Прийдешній L200 тестується в зимових умовах за Полярним колом. Прототип оснащений кузовом, запозиченим у пікапа поточного покоління, і додатково укритий камуфляжною плівкою.

У порівнянні з поточним поколінням впадає в очі злегка збільшена база, а головне - передня оптика від Mitsubishi Mirage/Spacestar 2012 року. Як неважко здогадатися, фари від знятої з виробництва моделі використані для маскування.

Очікується, що Mitsubishi L200 наступного покоління буде запущений в серію в 2023 році або роком пізніше. Машина напевно приміряє кілька сучасних технологій безпеки та мультимедіа, а також стане комфортніше, щоб крім утилітарних функцій служити для відпочинку і подорожей.

Нагадавши, Toyota офіційно представила позашляховик Sequoia нового покоління.

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