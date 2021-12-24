Toyota розпочала продажі свого найдешевшого електрокара за 15 тисяч доларів

Японський автовиробник почав повномасштабні продажі міського електромобіля C+pod. Сітікар оцінений в 1,65 млн ієн (393 тисячі грн). Раніше машину могли придбати лише комунальні служби та корпоративні парки, тепер її можуть купити усі охочі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

C+pod розрахований виключно на міську експлуатацію. Електромобіль має в довжину всього 2490 міліметрів. Каркас кузова машини сталевий, обшитий пластиковими панелями. На таке спрощення конструкції японські інженери пішли заради зниження ваги. У базовому виконанні вага електромобіля не перевищує 670 кілограмів.

У салоні електрокара - чистий мінімалізм. Замість кольорового дисплея - монохромний, всі клавіші управління - фізичні. Дивно, але в початковій комплектації відсутні кондиціонер і електроприводи склопідіймачів. Міська машина оснащена єдиним електромотором, який розташували на задній осі.

Його продуктивність становить 12,5 к.с. і 56 Нм максимального крутного моменту. Літій-іонний акумулятор розташований під підлогою салону. Його ємності 9,06 кіловат-години вистачає, щоб Toyota C+pod могла проїхати до 150 кілометрів на одному заряді. Попри скромну ємність, для повної зарядки батареї потрібно від 5 до 16 годин.

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