Tesla почне економити на доставці електромобілів клієнтам

Генеральний директор Tesla Ілон Маск закликав співробітників зосередитися на" мінімізації вартості транспортування", а не на прискоренні доставки автомобілів клієнтам.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на агентство CNBC.

Як правило, в кінці кожного кварталу Tesla нарощувала поставки автомобілів клієнтам, щоб досягти запланованого рівня продажів до кінця звітного періоду.

Але пандемія коронавірусу перекинувся все з ніг на голову. По-перше, через глобальний дефіцит напівпровідникової електроніки більшість автовиробників істотно скоротили виробництво. І Tesla не стала винятком. По-друге, у зв'язку з карантинними обмеженнями вартість логістики істотно зросла, що на тлі продажів, що знизилися боляче, б'є виробників по кишені.

"Ми повинні зосередити увагу на мінімізації вартості доставки, а не на великих витратах на прискорені збори, понаднормову роботу і тимчасових підрядників тільки для того, щоб машини прибули в четвертому кварталі", — написав Ілон Маск загальнокорпоративному електронному листі співробітникам Tesla.

І додав, що за попередні півроку компанія не відвантажувала надпланових електрокарів, але "витратила багато грошей, щоб прискорити поставки в останні два тижні кожного кварталу".

Тому, замість прискорення поставок співробітники повинні шукати способи зниження вартості доставки, підсумував очільник Tesla.

Нагадаємо, що в останні місяці Tesla переживає серйозний тиск через регулярні помилки в роботі власного автопілота. Щоб мінімізувати ризики, американський автовиробник вирішив легально використовувати відеозаписи з салонів своїх машин.