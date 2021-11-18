Стартап Lucid розпродав електромобілів на 1,3 млрд доларів

Стартап з виробництва електромобілів Lucid повідомив про свої перші квартальні фінансові результати. Третій квартал 2021 року компанія закінчила з фіксованим чистим збитком у розмірі 524,4 млн доларів, але з пулом замовлень на 1,3 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.
Lucid також повідомив про збитки в розмірі 1,5 мільярда доларів за перші дев'ять місяців року. Водночас компанія повідомила, що за поточний рік отримала замовлення на 17 тисяч седанів Air. Автовиробник переконаний, що у 2022 році зможе випустити близько 20 тисяч електромобілів. Нинішній портфель замовлень налічує 1,3 мільярда доларів.
Акції Lucid За останній місяць подорожчали майже на 120 відсотків. Оцінка компанії перевищила 89,9 мільярда доларів, обігнавши ринкову капіталізацію Ford і наблизившись до капіталізації General Motors.
Раніше ми писали, що Hyundai навчить вдома накопичувати електроенергію і заряджати електромобілі. Оголошено про створення Програми Hyundai Home.
Також повідомлялося, що BMW продовжить випускати авто з ДВС для "бідних" країн. Тому що не вірить, що всі країни внесуть свій внесок і створять необхідну зарядну інфраструктуру для електромобілів.