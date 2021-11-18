Стартап Lucid розпродав електромобілів на 1,3 млрд доларів

Стартап з виробництва електромобілів Lucid повідомив про свої перші квартальні фінансові результати. Третій квартал 2021 року компанія закінчила з фіксованим чистим збитком у розмірі 524,4 млн доларів, але з пулом замовлень на 1,3 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Lucid також повідомив про збитки в розмірі 1,5 мільярда доларів за перші дев'ять місяців року. Водночас компанія повідомила, що за поточний рік отримала замовлення на 17 тисяч седанів Air. Автовиробник переконаний, що у 2022 році зможе випустити близько 20 тисяч електромобілів. Нинішній портфель замовлень налічує 1,3 мільярда доларів.

Фінансовий директор Lucid Шеррі Хаус повідомила, що компанія підписала велику угоду з випуску акумуляторних батарей для болідів Formula E. виручка від продажів електромобілів буде відображатися у фінансовій звітності компанії з четвертого кварталу поточного року.

Акції Lucid За останній місяць подорожчали майже на 120 відсотків. Оцінка компанії перевищила 89,9 мільярда доларів, обігнавши ринкову капіталізацію Ford і наблизившись до капіталізації General Motors.

Раніше ми писали, що Hyundai навчить вдома накопичувати електроенергію і заряджати електромобілі. Оголошено про створення Програми Hyundai Home.

Також повідомлялося, що BMW продовжить випускати авто з ДВС для "бідних" країн. Тому що не вірить, що всі країни внесуть свій внесок і створять необхідну зарядну інфраструктуру для електромобілів.