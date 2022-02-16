Краще будувати зарядки: Kia і Hyundai виступають проти дотацій на покупку електромобілів

Концерн Kia і Hyundai в останні роки активно виводить на світові ринки нові електромобілі та плагін-гібриди. Тому керівництво компанії навсправжки перейнялося питанням підвищення попиту на електромобілі і запропонувало відмовитися від старих методів стимуляції.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.
Так, глава Kia у Великобританії Пол Філпотт просить уряд Великобританії відмовитися від надання грантів покупцям електромобілів і інвестувати більше коштів в національну мережу зарядок. Філпотт зазначив, що згідно з внутрішньою статистикою компанії надаються державою знижки ніяк не вплинули на попит.
Філпотт також зазначив: "Я думаю, що у людей є тривога з приводу зарядки, і саме на цьому має бути зосереджена увага всіх. У автомобілістів повинна бути абсолютна впевненість у зарядній інфраструктурі. Ось чому держави повинні відмовитися від грантів і звернутися до реальних матеріальних інвестицій в інфраструктуру".
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