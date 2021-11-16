Huawei представив перший автомобіль власного бренду Avatr

Представлено перший автомобіль розробки технологічного гіганта Huawei. Прем'єра відбулася на автосалоні в Гуанчжоу.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Autohome.

Huawei на автосалоні в Гуанчжоу представив перший автомобіль власної розробки. У створенні первістка автомобільного напрямку технологічного гіганта також брали участь компанії Changan і CATL. Машина є електромобілем і буде випускатися під новим брендом Avatr.

У цьому партнерстві у Changan роль технічного розробника, CATL поставляє акумулятори, а Huawei займалася мультимедіа та онлайн-технологіями. Новинка отримала назву Avatr 11, це купе-кросовер з обтічним дизайном.

На автосалоні показаний концепт, але заявлено, що серійна версія буде схожа на нього на 99 відсотків. На цей час технічні характеристики розкрито лише частково. Так, розгін до 100 км/год займає 4 секунди, а запас ходу на одній зарядці становить близько 700 км. Підтримується зарядка постійним струмом на терміналах постійного струму потужністю до 200 кВт.

Також заявлено, що в оснащенні буде просунутий автопілот четвертого рівня, який за можливостями перевершує систему Tesla (другий рівень).

Початок серійного виробництва намічено на весну 2022 року, а продажі в Китаї стартують в третьому кварталі. Пізніше повинні з'явитися інші електромобілі Avatr, розширивши гаму до чотирьох моделей.

Нагадаємо, General Motors проектує для Пентагону бойову електричну машину. В якості бази буде використаний електричний пікап Hummer.