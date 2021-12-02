Кросовер Nissan Ariya поділиться технологіями з космічним ровером, але сам на Місяць не полетить

Компанія Nissan і японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) спільно займаються розробкою КОСМІЧНОГО ТРАНСПОРТУ на основі автомобільних технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Nissan.

Космічний ровер повинен бути в змозі долати піщані і кам'янисті пагорби Місяця і при цьому бути енергоефективним – адже джерела енергії для роботи транспортних засобів в космосі обмежені. Зрозуміло, що за відсутності атмосфери місяцехід буде пересуватися на електротязі, а необхідне для зарядки акумуляторів батарей електрику отримувати від сонячних батарей.

У своїх дослідженнях Nissan використовує технологію електричних силових установок, налагоджену в ході виробництва масових електромобілів, а також систему управління всіма колесами e-4orce, використовувану в новому електричному кросовері Ariya. Саме e - 4orce підвищує ефективність місяцеходу при русі по складній місцевості.

Технологія управляє всіма чотирма колесами незалежно один від одного, забезпечуючи стабільну поведінку місяцеходу в самих різних умовах – шляхом контролю крутного моменту і гальмівного зусилля. Це виключає пробуксовку і закопування коліс в пухкий грунт.

Спільно з JAXA Nissan адаптує цю технологію до позаземних умов. Втім, з японським агентством аерокосмічних досліджень співпрацюють і інші автовиробники, зокрема, Toyota і Honda. Таким чином, конкуренція між заклятими "колегами" охоплює вже і космос.

Нагадаємо, що Nissan готує до випуску новий масовий електричний кросовер з об'ємом випуску 100 тисяч машин на рік. Поки компанія показала концепт майбутньої новинки, що отримав назву Nissan Chill-Out