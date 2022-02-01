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Концерну Daimler більше немає: Мерседес повернувся до витоків

Автор: Олександр Мороз

Німецький автогігант Daimler AG оголосив про завершення масштабної реорганізації, що тривала два роки. І тепер концерн носить ім'я Mercedes-Benz Group AG.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Mercedes-Benz.

Офіційна зміна назви відбулася 1 лютого, тепер німецький концерн називається Mercedes-Benz Group AG – до нього відносяться Легкові автомобілі, легка Комерційна техніка, а також суббренди AMG і Maybach. Цікаво, що змінився навіть біржовий індекс - з колишнього "DAI" на "MBG". Біля керма нового концерну залишився Ула Келленіус.

А ім'я Готліба Даймлера тепер носить компанія Daimler Truck AG, що займається вантажівками. Вона була створена ще в кінці минулого року. І хоча вона вже не пов'язана з легковими автомобілями, 35 відсотків її акцій належить все тому ж Mercedes-Benz Group AG.

При цьому легковики та вантажівки з автобусами будуть як і раніше випускатися з трипроменевою зіркою на капоті. Тому що суть масштабної реорганізації полягала в тому, щоб розділити різноплановий бізнес. Та й звичайні автомобілісти тепер перестануть плутатися в назвах марки та автовиробника.

На думку керівництва старого-нового концерну окремо Легкове і вантажне підрозділи концерну будуть більш конкурентоспроможними на ринку.

Нагадаємо, що наступне покоління Mercedes-Benz E-Class з'явиться у 2023 році. Повідомляється, що новий седан отримає широку лінійку бензинових і дизельних моторів.

https://www.rbc.ua/ukr/auto/ignoriruya-zaprety-mercedes-benz-osnastit-1642954791.html

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