У Києві помітили перший "китайський Хаммер": скільки він коштує

Цивільну модифікацію армійського пікапа родом з Китаю BAW Warrior 2043 помітили на вулицях Києва. Автомобіль має рекордну вантажність - 1925 кг.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто.

Судячи з фото, автомобіль знаходиться в регулярній експлуатації. Під його капотом встановлений 2,4-літровий турбодизель потужністю 140 к.с. з максимальним крутним моментом в 400 Нм. Тяга на колеса передається через 6-ступінчасту механічну коробку передач. Двигун відповідає екологічним нормам Євро-6.

Згідно з офіційною інформацією, повнопривідний автомобіль непогано підготовлений до бездоріжжя. Мінімальний дорожній просвіт дорівнює 205 мм, а кути в'їзду і з'їзду – 42 і 25 градусів відповідно. Вантажність автомобіля в залежності від кількості пасажирських місць становить 1800 або 1925 кг. Цікаво, що Повна маса пікапа - 3955 кг. Це означає, що для управління машиною необхідно водійське посвідчення з категорією "С".

Базова комплектація BAW Warrior оснащена кондиціонером, аудіосистемою, та ін. Опціонально можна вибрати колір металік, дооснастити машину лебідкою, системою контролю тиску в шинах.

Мінімальна ціна пікапа з одинарною кабіною - 758 472 грн, доплата за версію з п'ятьма пасажирськими місцями становить 41 000 грн.

Також повідомлялося, скільки автомобілів їздить по Києву щодня. Кількість машин в місті за останні роки збільшилася в два рази.