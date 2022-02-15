У Києві помітили перший "китайський Хаммер": скільки він коштує

Цивільну модифікацію армійського пікапа родом з Китаю BAW Warrior 2043 помітили на вулицях Києва. Автомобіль має рекордну вантажність - 1925 кг.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто.
Судячи з фото, автомобіль знаходиться в регулярній експлуатації. Під його капотом встановлений 2,4-літровий турбодизель потужністю 140 к.с. з максимальним крутним моментом в 400 Нм. Тяга на колеса передається через 6-ступінчасту механічну коробку передач. Двигун відповідає екологічним нормам Євро-6.
Базова комплектація BAW Warrior оснащена кондиціонером, аудіосистемою, та ін. Опціонально можна вибрати колір металік, дооснастити машину лебідкою, системою контролю тиску в шинах.
Також повідомлялося, скільки автомобілів їздить по Києву щодня. Кількість машин в місті за останні роки збільшилася в два рази.