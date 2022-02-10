Kia Sportage і Hyundai Santa Fe можуть спалахнути навіть на стоянці: відкликають півмільйона машин

Kia і Hyundai зобов'язали відкликати майже півмільйона автомобілів. Ретельна перевірка торкнеться півмільйона машин: Sportage 2014-2016 років випуску, а також Kia K900 і Hyundai Santa Fe.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на NHTSA.

Всі машини, які потрапляють під відкликну кампанію, були продані в період з 2016 по 2018 рік. Причиною відкликання стала несправність блоку ABS. Виявляється, дві моделі кросоверів і седан можуть загорітися, навіть якщо мотор заглушений. Причина загорянь точно поки не встановлена, але точно з більшою часткою ймовірності її джерело криється в блоці управління антиблокувальною системою.

У ньому відбувається коротке замикання, яке і призводить до загоряння. Але причину КЗ автомобільним інженерам ще належить з'ясувати. Близько року тому у "корейців" вже була відкликана кампанія, пов'язана з гальмами. Наприкінці 2020-го на Kia Optima, Sorento і Hyundai Santa Fe фіксувався витік гальмівної рідини, що загрожувало загорянням двигуна.

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