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Камені з неба: Російський АвтоВАЗ зупиняє виробництво

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Четвер 03 березня 2022 11:11
Камені з неба: Російський АвтоВАЗ зупиняє виробництво Складальний конвеєр АвтоВАЗу (Фото: fkickr.com)
Автор: Олександр Мороз

Російський АвтоВАЗ з 5 березня зупиняє випуск машин на обох складальних підприємствах через дефіцит компонентів. Виявилося, що повністю локалізованих моделей немає навіть в АвтоВАЗу.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на видання За Кермом.

"У зв'язку з безперервною кризою постачання електронних компонентів і з метою недопущення значного зниження рівня доходів співробітників АвтоВАЗ прийняв наступні рішення про графік роботи підприємств в Тольятті та Іжевську: 5 березня 2022 року оголошується днем простою зі збереженням заробітної плати. Період з 9 по 11 березня оголошується днями простою з оплатою в розмірі двох третин від середньомісячного заробітку", — повідомляє прес-служба компанії.

Камені з неба: Російський АвтоВАЗ зупиняє виробництво

У АвтоВАЗі заявляють, що докладає максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення виробництва на своїх заводах в Тольятті та Іжевську. Цікаво, як це у них вийде – більшість автовиробників згортають свою діяльність в Росії. Тому, розраховувати на зникнення дефіциту компонентів було б наївним.

Відзначимо, що проблеми з нестачею джгутів проводів відчувають заводи Volkswagen, BMW і Porsche в Німеччині, оскільки ці компоненти поставлялися з України.

Нагадаємо, що компанія Daimler Truck припиняє співпрацю з найбільшим російським виробником військових вантажівок і бронеавтомобілів. Як відомо, КамАЗ потрапив під жорсткі санкції Євросоюзу.

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