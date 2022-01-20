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Холод сильніше: щиток приладів на нових моделях Hyundai може мимоволі згаснути в мороз

Автор: Константин Широкун

Корейський автовиробник відкликає гібридні кросовери через рідкісну несправність щитка приладів. Дисплеї цифрової приладової панелі на партії машин були виготовлені з використанням бракованих резисторів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Їх некоректна робота може стати причиною того, що при мінусових температурах дані на приладі можуть відображатися некоректно: розмито, або зі зміщенням. Південнокорейський виробник автомобілів дізнався про проблему 26 листопада 2021 року і почав внутрішнє розслідування.

Відкликана кампанія торкнеться 293 гібридних кросоверів Hyundai Santa Fe, а також 421 плагін-гібридного автомобіля Santa Fe PHEV. Всі автомобілі з дефектами були випущені в період з 25 жовтня по 1 грудня минулого року. Вирішити проблему допоможе тільки повна заміна блоку щитка приладів. Всі роботи будуть виконані на сервісних станціях офіційних дилерів корейського автовиробника коштом компанії.

Також ми писали, що у General Motors придумали дешеві електрозарядні станції на водні. Електрика виробляється в водородних паливних елементах.

Раніше повідомлялося, що найбільш прохідний позашляховик Mitsubishi отримав розкішну версію. Її головна відмінність - семимісний салон і особливий декор кузова.

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Автомобільний ринок