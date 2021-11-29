"Вистрелити" у будь-який момент: Volkswagen відкликає 50 тисяч кросоверів через несправні подушки безпеки

Компанія Volkswagen оголосила масштабну кампанію відкликання. Вона торкнеться 50 тисяч кросоверів Atlas, а причина – загроза довільного розкриття передніх подушок безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Розслідування, проведене німецьким автовиробником, показало, що в системі кондиціонування кросоверів Volkswagen Atlas є бракована зливна трубка для конденсату, яка може протікати й пропускати вологу на блок управління подушками безпеки. У разі протікання модуль управління може вийти з ладу, і подушки безпеки можуть спрацювати в будь-який момент.

Volkswagen повідомляє, що в разі несправності на приладовій панелі повинна спалахнути сигнальна лампа вимкненої подушки безпеки. Розслідування проблеми почалося після того, як в липні на одному з Volkswagen Atlas спрацювали фронтальні подушки безпеки при спокійному русі по місту.

Volkswagen відкликає Atlas і Atlas Cross Sport, випущені в період з 20 травня 2020 року по 4 березня 2021 року. Німецька компанія своїм коштом зобов'язується замінити проблемну трубку, продіагностувати блок управління подушками безпеки та при необхідності замінити останній.

В Україні кросовери сімейства Atlas офіційно не продаються, тому нас ця компанія не зачіпає.

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