Обережніше на дорогах: на яких автомобілях їздять найбільш неврівноважені водії
У новому дослідженні експерти склали рейтинг марок автомобілів, водії яких проявляють "більше психопатичних нахилів", ніж інші учасники руху.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на ЅсгарСагСсомрагіѕоп.
У процесі дослідження були опитані 2000 британських водіїв, проаналізовані марка і колір автомобіля, на якому вони зараз їздять і навіть... номерні знаки. Кожен учасник пройшов тест з дванадцяти питань, за результатами якого отримав оцінку:
0-18 - без психопатії
19-26-можлива психопатія
27 + - ймовірна психопатія
"Результати показують, які водії можуть з більшою ймовірністю проявляти психопатичні риси-такі як роздуте почуття власної гідності і відсутність каяття або провини", — пояснили дослідники.
І виявилося, що найбільш неврівноваженими є водії німецьких автомобілей. Лідер — BMW, а на другому місці — Audi.
Марки автомобілів із найбільш неврівноваженими водіями
- BMW — 12,1
- Audi — 11,7
- Fiat — 7,0
- Mazda — 6,4
- Honda — 6,3
- Ford — 6,1
- Mercedes-Benz — 5,9
- Citroen — 5,8
- Volkswagen — 5,4
- Hyundai — 5,3
- Renault — 5,3
- Інші-5,3
- Volvo — 5,2
- Nissan — 5,0
- Peugeot — 4,8
- Toyota — 4,7
- Vauxhall (Opel) — 4,7
- Seat — 4,3
- Kia — 4,2
- Skoda — 3,2
Власники автомобілів золотистого кольору набрали в середньому 12,7 бала, коричневих — 12,2 бала, зелених — 8,5, чорних — 7,6, синіх — 7 рівно, білих — 6 рівно, сріблястих — 5,5 бала, а червоних — всього лише 4,9 бала.
"Красиві" або персональні номери також свідчать про ризик психопатії — середній бал 13,8 (звичайні знаки — 5,3).
Кумедно, що найбільше шансів опинитися психопатами мають власники електромобілів-16 балів. За ними слідують водії гібридних машин-9,8 бала, бензинових — 7 балів і дизельних — 5,2 бала.
На щастя для автомобільного людства, середній бал у 2000 учасників склав 6,6, а за межі 18 балів не вийшов ніхто.
Наопмним, що у середовищі власників "євроблях" почався переворот. Ті, хто не встиг розмитнити машину за пільговим тарифом, віддають її безкоштовно державі, щоб уникнути штрафу в 170 тисяч гривень.