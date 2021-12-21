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На 12% менше ємність: Tesla почала продавати електромобілі зі старими акумуляторами

Автор: Олександр Мороз

Компанія Tesla запустила у продаж електрокари зі старими батареями. Ємність у цих акумуляторів на 12% нижче номіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Jalopnik.

Автомобілісти звернули увагу, що на офіційному сайті Tesla серед стандартних електрокарів Tesla Model 3 з'явилися машини з незначними знижками в ціні та примітною припискою: "показники запасу ходу можуть бути на 12% нижче через вік батареї". Там же знайшлося і пояснення такого падіння ємності: "цей автомобіль зібраний з акумулятором, виготовленим ще у 2017 році"

Причому, один з користувачів "при побіжному пошуку" виявив не менше сотні таких автомобілів. Судячи з того, що виставлені на продаж Tesla Model 3 мають пробіг до 1000 миль, швидше за все, вони не були в повсякденній експлуатації, а використовувалися в шоу-румах для тест-драйвів.

Так що насправді визначити Рік випуску автомобіля може виявитися складніше, ніж ми досі думали. Tesla Model 3 пропонується як модель 2021 року з акумуляторами 2017-го - як таке можливо?

Бажання американського виробника випускати як можна більше електрокарів, зрозуміло. Але на неодноразові запити до Tesla прокоментувати ситуацію, компанія ніяк не відреагувала. І це схоже на незграбний відхід від відповідальності - хто буде відповідати, якщо ємність батареї раптом стане різко падати або вона взагалі вийде з ладу?

Нагадаємо, що електромобіль Nio ET5 з запасом ходу 1000 км складе конкуренцію Tesla Model 3. Він перевершує американську модель майже за всіма параметрами.

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