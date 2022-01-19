Фермер в пабі, трактор в полі: John Deere представив повністю автономний трактор

Американська компанія John Deere створила перший у світі серійний безпілотний трактор, яким можна керувати зі смартфона.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу John Deere.

Щоб контролювати роботу трактора, фермеру зовсім не обов'язково перебувати на полі – побудований на базі збиральної машини John Deere 8R безпілотник оснащений GPS-модулем і шістьма стереоскопічними камерами для панорамного огляду і виявлення можливих перешкод.

Зображення, зняті камерами, передаються в нейронну мережу, яка аналізує кожен піксель і визначає з точністю до дюйма, де знаходиться трактор і що він робить.

Фермеру потрібно тільки доставити машину в поле і налаштувати її для автономної роботи. Поки машина працює, фермер може піти у своїх справах, контролюючи стан машини зі свого мобільного пристрою.

Така техніка може працювати цілодобово і практично без перерви, тому буде мати попит як у великих аграрних компаній, так і у фермерів.

У компанії John Deere стверджують, що безпілотний трактор вже готовий до великосерійного виробництва і готові почати поставляти його фермерам вже в кінці цього року.

Нагадаємо, що автолюбитель з американського штату Айдахо схрестив седан Honda Accord і повнорозмірний позашляховик Chevrolet Suburban. Створивши машину, ніби зійшла з екрана постапокаліптичного фільму.