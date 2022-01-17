Божевільний Макс народив двійню: дивовижний симбіоз Honda Accord і Chevrolet Suburban

Автолюбитель з американського штату Айдахо схрестив седан Honda Accord і повнорозмірний позашляховик Chevrolet Suburban. Створивши машину, яка ніби зійшла з екрану постапокаліптичного фільму.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на СагЅсоорѕ.

Поза всяким сумнівом, "Божевільний Макс" - це дуже крута кінематографічна франшиза і деякі люди так їй захоплюються, що починають самі створювати машини-монстри. Як, наприклад, житель американського штату Айдахо з псевдонімом "Ранковий Ворон" (Morning Raven).

Створення машини він почав з того, що модифікував в апокаліптичному стилі свій седан Honda Accord шостого покоління – відірвав бампери, обладнав дах спеціальним багажником і поставив на іржавий капот череп оленя.

Потім Ворон прикупив позашляховик Chevrolet Suburban восьмого покоління, зрізав йому дах і приварив до нього з нахилом кузов свого Акорду. Додав туди ж кілька бензобаків, аптечки, таблички і просто іржаві шматки металу.

Дивно, що автомобіль-монстр, який отримав ім'я "Енслі, пекельний Біллі Хонда", досі має номерні знаки штату Айдахо і вільно їздить дорогами загального користування. І власник використовує його для повсякденних поїздок, щоразу привертаючи до себе масу уваги.

Нагадаємо, що британський дилер Bristol Street Motors вивчив понад 700 автомобілів, що знялися в 50 кращих фільмів жахів за версією журналу Empire. Найчастіше головні герої експлуатували американський пікап Ford F-150.