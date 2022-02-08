Євро-6 по-українськи: як український завод буде зменшувати викиди дизельних авто по всьому світу

Черкаський завод "Азот", що спеціалізується на виробництві добрив для сільського господарства, має намір виробляти автомобільну присадку AdBlue. Щорічно підприємство зможе випускати до 10 тис.тонн цього реагенту.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Агроправду.

На заводі проводяться роботи з монтажу та налагодження обладнання. Обсяг інвестицій буде оголошений після запуску проекту і буде містити всі необхідні сертифікаційні процедури.

"Азот" вже веде переговори з Асоціацією автомобільної промисловості Німеччини (VDA), яка розробила цю технологію, щоб отримати ліцензію на право використовувати бренд AdBlue. Мається на увазі, що спочатку продукція Черкаського заводу повинна витіснити з українського ринку добавку імпортного виробництва. Але компанія вже будує плани та з експорту AdBlue на зовнішні ринки.

За оцінками Group DF, обсяг ринку AdBlue в Україні становить близько 40 тис.тонн на рік, при цьому на сьогодні понад 60% українського ринку займає імпортна продукція. Основними споживачами реагенту, виробленого на заводі, стануть власники вантажних і легкових автомобілів з дизельними двигунами екологічного стандарту ЄВРО-5 і Євро-6.

Нагадаємо, що AdBlue - це спеціальна добавка, яка використовується в сучасних дизельних двигунах легкових і вантажних автомобілів. Вона впорскується в випускну систему машини для зниження викидів оксиду азоту.

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