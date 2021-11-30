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Епоха бідності без кінця: за 9 місяців в Україну ввезено вживаних авто в 4 рази більше, ніж нових

Автор: Вадим Добровольский

За підсумками трьох кварталів 2021 року імпорт уживаних легкових авто в Україну зріс на 38% порівняно з аналонічним періодом минулого року. Вживаних легковиків ввезено вчетверо більше, ніж нових.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Укравтопром.

Як ми повідомляли раніше, за дев'ять місяців 2021 року в Україну імпортовано 471,6 тис. легкових автомобілів на суму 3,3 млрд доларів. З цієї кількості всього 82 тисячі одиниць (18%) припало на нові авто, а 389,6 тис. одиниць або 82% - це вживані машини.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року імпорт вживаних автомобілів зріс на 38%. Загальна сума іморту вживаних авто за три квартали поточного року склала 1,7 млрд доларів.

На відміну від минулих років, поставки авто з США більше не домінують у структурі імпорту. У 2021 році найбільше вживаних машин ввезли з Німеччини - 98,4 тис. одиниць. США на другому місці з результатом 59 тис. одиниць, а на третьому Польща - 38 тис. одиниць.

Країни-лідери з імпорту старих авто в Україну в 2021 році

  1. Німеччина - 98 442 авто
  2. США - 59 062 авто
  3. Польща - 38 061 авто.

Нагадаємо, найіржавіший у світі Ferrari виставлений на продаж у Великій Британії всього за 540 тисяч гривень. У машини наскрізь проіржавів кузов і немає двигуна.

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