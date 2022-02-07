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Директор з маркетингу Nissan асоціює себе з Матір'ю драконів з серіалу "Гра престолів"

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Понеділок 07 лютого 2022 19:50
Директор з маркетингу Nissan асоціює себе з Матір'ю драконів з серіалу "Гра престолів" Кхалісі, вона ж Мати Драконів з серіалу "Гра престолів" (Фото: скріншот YouTube)
Автор: Олександр Мороз

Нещодавно призначений директор з маркетингу американського підрозділу Nissan Еллісон Візерспун є великою прихильницею серіалу "Гра престолів" і часто порівнює себе з Дейнеріс Таргаріен – Матір'ю драконів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AutoEvolution.

"Навіщо ходити в бізнес-школу, якщо "Гра престолів" може навчити вас всього, що необхідно знати для вирішення повсякденних завдань на роботі? Просто подивіться всі сезони та ви багато дізнаєтеся про корпоративну культуру і бізнес", — заявила якось Візерспун.

Директор з маркетингу Nissan асоціює себе з Матір'ю драконів з серіалу &quot;Гра престолів&quot;

Директор з маркетингу американського офісу Nissan Еллісон Візерспун

Еллісон Візерспун розповіла, що їй імпонувала Кхалісі, яку в серіалі HBO зіграла Емілія Кларк - до того, як Мати Драконів зійшла з розуму в останньому сезоні шоу. За словами директора з маркетингу Nissan в США, персонаж стикається віч-на-віч з безліччю проблем, але ніколи не здається.

Візерспун, яка працювала до цього в компанії Infiniti, розповіла, як колишній колектив оцінив її захоплення - вони наряджали Еллісон як Кхалісі і навіть зробили для неї невеликий трон. Але в американському відділенні Nissan, мабуть, вважають кращими інші серіали. У всякому разі копію Залізного Трону, топ-менеджер у свій новий офіс не перевезла.

Нагадаємо, що компанія Nissan анонсувала швидкий дебют нового серійного електромобіля. Новинка прийде на зміну моделі Micra і буде коштувати відчутно дешевше бестселера Leaf.

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