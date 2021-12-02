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Дитячий квадроцикл за ціною топового iPhone: Tesla випустила іграшку Cyberquad for Kids

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Четвер 02 грудня 2021 20:26
Дитячий квадроцикл за ціною топового iPhone: Tesla випустила іграшку Cyberquad for Kids Дитячий квадроцикл Cyberquad for Kids (Фото: shop.tesla.com)
Автор: Вадим Добровольский

Компанія Tesla представила новий продукт: дитячий квадроцикл Cyberquad for Kids. Ціна новинки можна порівняти з вартістю топової версії iPhone.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Tesla Shop.

Дитячий квадроцикл Tesla Cyberquad for Kids виконано у стилістиці пікапа Cybertruck. Ось як компанія описує новинку: "натхненний нашим культовим Cybertruck, квадроцикл має сталеву раму, м'яке сидіння і регульовану підвіску із заднім дисковим гальмом".

Дитячий квадроцикл за ціною топового iPhone: Tesla випустила іграшку Cyberquad for Kids

Ціна квадроцикла - 1900 доларів, що порівняно з топовою версією смартфона iPhone. Як для дитячої іграшки – чимало, як для продукту "made by Tesla" – цілком прийнятно.

При габаритах 1193 х 660 х 685 мм квадроцикл важить 55 кг. Максимальна швидкість примусово обмежена, можна вибрати одне з двох значень - 8 або 16 км/год. Під час руху заднім ходом швидкість не перевищуватиме 8 км/год.

Cyberquad for Kids укомплектовано батареями, що забезпечують запас ходу до 24 км. Повна зарядка – за 5 годин. Перші поставки очікуються наприкінці грудня 2021 року або на початку січня 2022 року.

Нагадаємо, що раніше Tesla випустила обмежену партію свистків з нержавіючої сталі, виконаних у формі пікапа Cybertruck. За ціною 50 доларів за штуку аксесуар розмели за лічені години.

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