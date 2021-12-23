Ілон Маск продає акції Tesla та не хоче платити високі податки у США

Ілон Маск повідомив, що він досяг своєї мети на 2021 рік – продати 10 відсотків акцій Tesla. Маск також розкритикував Каліфорнію за високі податки. Акції Tesla після інтерв'ю зросли на шість відсотків.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Babylon Bee.

У листопаді Маск попросив своїх підписників у Twitter проголосувати за те, чи варто йому продати 10 відсотків своїх акцій Tesla. У ньому взяли участь понад 3,5 мільйонів користувачів, при цьому більшість проголосувала за те, щоб "Людина року" за версією журналу TIME виконав цей план. За результатами опитування, акції Tesla втратили майже чверть своєї вартості.

На питання, чи продав він акції за результатами голосування в Twitter, Маск відповів, що йому потрібно було реалізувати свої опціони до закінчення терміну їх дії. Після словесної війни з сенатором від Массачусетса Елізабет Уоррен з приводу його податків Маск написав у Твіттері, що його податковий рахунок в цьому році складе приблизно 11 мільярдів доларів. Повідомляється, що з 13,5 млн проданих акцій більше 60% з них були продані для сплати податків.

На початку цього місяця Tesla перемістила свою штаб-квартиру в Техас. Цей крок давно обговорюється, оскільки напруженість між Маском і каліфорнійськими чиновниками сильно загострилася.

Маск не скупився на слова в останньому інтерв'ю. "Раніше Каліфорнія була штатом можливостей, а тепер вона стає все більше штатом надмірного регулювання, надмірних судових розглядів і надмірного оподаткування", - сказав він. За його словами, домогтися справедливості в судах Каліфорнії з кожним роком стає все важче.

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Нагадаємо, що 580 тисяч електромобілів Tesla потрапили під розслідування через ігри під час руху. Розслідування проводиться щодо електромобілів Tesla Model X, S, Y і 3.