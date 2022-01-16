Дефолт не перешкода: забудовник, який зупинив свої будівництва, почав випуск автомобілів

Китайський забудовник Evergrande вийшов на автомобільний ринок, представивши свій перший серійний електромобіль. При цьому компанія знаходиться під загрозою банкрутства через величезні борги.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Business Insider.

Компанія Evergrande - забудовник з Китаю з найбільшим боргом у світі, що досяг 300 млрд доларів. Компанія зупинила свої будівництва і шукає шляхи виходу з кризи. При цьому автомобільний підрозділ компанії поки що працює за планом, почавши серійне виробництво свого першого електромобіля. Причому компанія відрапортувала, що випуск стартував на 12 днів раніше заявленого терміну.

Електричний кросовер Hengchi 5, розроблений дочірньою компанією Evergrande New Energy Vehicle, має запас ходу 700 км на одній зарядці, а стартова ціна складе близько 31 тисячі доларів. Інших характеристик серійного електромобіля компанія поки не оприлюднила.

Перший серійний екземпляр Hengchi 5 сходить з конвеєра

Однак з даних Hengchi 5 має в довжину 4,73 метра, а силова установка розвиває потужність 150 кВт.

Про своє бажання стати виробником глава Evergrande Хуей Ка Янь оголосив ще у 2020 році. На спеціальному корпоративному заході були показані кілька електричних концепт-карів під маркою Hengchi, а інвестиції в проєкт оцінюються в 15 млрд юанів.

Гамма електричних концептів Hengchi

Hengchi, а й щодо Нагадаємо, у вересні 2021 року Evergrande обіцяв виплатити відсотки за облігаціями в 83,5 млн доларів, але прострочила виплату. У грудні компанія з'їхала зі своєї штаб-квартири, щоб не платити за оренду офісу, і перенесла її в іншу будівлю простіше, що належить їй самій.

Також у грудні компанія на вимогу китайської влади оголосила дефолт, пообіцявши для покриття боргу продати активи на 1 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що Tesla знову відклала запуск електричного пікапа Cybertrck. Тепер називається термін перший квартал 2023 року замість кінця 2022-го раніше.