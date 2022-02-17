Для боротьби з мінами: українська армія отримає унікальні гусеничні роботи

Словаччина передасть Україні дві гусеничні машини для розмінування Bozena-5. Відповідне рішення затвердив уряд Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Defense Express.

Система розмінування Bozena-5 являє собою гусеничну дистанційно керовану машину, використовувану для розмінування територій шляхом підриву мін. Оператор може керувати роботом, знаходячись на відстані до 2000 метрів.

Система розмінування Bozena-5 здійснює примусову детонацію або ліквідацію протипіхотних мін натискної або натяжної дії, а також протитанкових мін із зарядом до 9 кг тринітротолуолу. Процес розмінування контролює оператор з броньованої кабіни з прямим полем огляду. До місця розмінування Bozena-5 доставляється на транспортному причепі. А безпосередньо по мінному полю пересувається за допомогою свого гусеничного рушія.

Машина захищена металевим кожухом, а від пошкоджень під час детонації її захищає броньований щит, розташований в передній частині, безпосередньо за ланцюговим пристроєм. Подібних автоматизованих машин для розмінування з дистанційним керуванням у ЗСУ до цього не було.

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