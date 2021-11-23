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Скажена Toyota з емблемою BMW: монстр з "Божевільного Макса" з'явився у Каліфорнії

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Вівторок 23 листопада 2021 11:32
Скажена Toyota з емблемою BMW: монстр з "Божевільного Макса" з'явився у Каліфорнії Апокаліптична Toyota Yaris в Каліфорнії (Фото: reddit.com)
Автор: Олександр Мороз

На одній з парковок в Каліфорнії помічений страхітливий автомобіль, створений на базі міського хетчбека Toyota Yaris. Але чомусь з емблемою BMW на капоті і з монструозним обвісом, що викликає асоціації з машинами з апокаліптичного фільму "Божевільний Макс".

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Reddit.

Toyota Yaris - скромна компактна машинка, яка не претендує на лаври короля міських доріг. Ну, за винятком потужного GR Yaris… Тим більше дивує цей справжній автомонстр, як ніби зійшов з екрану фільму про"Божевільного Макса".

Скажена Toyota з емблемою BMW: монстр з &quot;Божевільного Макса&quot; з'явився у Каліфорнії

Передня частина модифікованого Ярису оснащена химерним додатковим бампером з хромованою решіткою, виступаючим майже на півметра зі стандартного кузова Toyota. На лобовому склі з єдиним центральним двірником, чорною стрічкою виклеєні по периметру дві "амбразури". Капот же чомусь прикрашає емблема BMW.

Скажена Toyota з емблемою BMW: монстр з &quot;Божевільного Макса&quot; з'явився у Каліфорнії

Подібним чином, з розширенням бампера, оформлена і задня частина. Викликають подив і колеса, кожне з яких ніби взуто відразу в дві шини.

Своєрідна фантазія у власника цього авто з Каліфорнії. Це одна з найдивніших машин, що попадалися нам на очі. Якщо він спробував скопіювати "Гігаконяку "з Божевільного Макса (на фото нижче), то у нього вийшов всього лише"лоша".

Скажена Toyota з емблемою BMW: монстр з &quot;Божевільного Макса&quot; з'явився у Каліфорнії

Нагадаємо, що один з дилерів Toyota в Об'єднаних Арабських Еміратах показав незвичайний позашляховик Toyota Land Cruiser 300. Він зроблений в натуральну величину з 500 000 деталей дитячого конструктора Lego.

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