Президент США Джо Байден запустив виробництво електричних пікапів Hummer EV

Президент США Джо Байден і керівництво General Motors відкрили новий завод Factory Zero по виробництву електромобілів. Першим глобальним продуктом підприємства став Hummer EV.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.
Всі електромобілі, вироблені на заводі Factory Zero, будуть базуватися на платформі GM Ultium, яку компанія називає серцем своєї нової продуктової стратегії. Платформа містить загальну архітектуру транспортного засобу і компоненти силової установки, такі як акумулятори, блоки управління, електромотори та елементи силової електроніки та ін.
За словами GM, ці інвестиції становлять лише дві третини вартості будівництва нового заводу. У міру переходу на випуск електромобілів компанія очікує заощадити до 15 мільярдів доларів капітальних витрат шляхом оновлення існуючих виробничих потужностей. Як тільки 100% заводів будуть переведені на виробництво електромобілів, компанія розраховує заощадити 20-30 мільярдів доларів. Реконструкція заводів також дозволить швидше випускати продукцію.
Нагадаємо, що Hyundai показала свій флагманський кросовер на електротязі. У серію машина піде через кілька років під ім'ям Ioniq 7.
Раніше стало відомо, що Volkswagen знімає з виробництва популярний бюджетний седан. Спільне підприємство Volkswagen і SAIC Motor в найближчі місяці припинить виробництво Santana.