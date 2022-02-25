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Автовиробники масово відмовляються від постачання автомобілів до Росії

Автор: Олександр Мороз

Іноземні компанії масово відмовляються від постачання автомобілів до Росії. Йдеться про десятки тисяч машин.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Відомості.

Відразу кілька іноземних компаній припиняють відвантаження своїх автомобілів в російські дилерські центри через падіння рубля і складну політичну ситуацію.

Такі заходи вирішили вжити Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda і Jaguar Land Rover. У більшості випадків до автосалонів доїдуть тільки автомобілі, що вже пройшли митницю і заплановані до відвантаження.

Так, Audi зупиняє постачання російським дилерам з 24 лютого, йдеться в листі компанії. Аналогічний лист було направлено продавцям концерном General Motors, який продає в Росії машини Chevrolet, і компанією Jaguar Land Rover. За даними інсайдерів, найближчим часом аналогічні листи надійдуть від Volkswagen, а також підконтрольних німецькому концерну марок Skoda і Porsche.

За підрахунками експертів, російський ринок може недоотримати близько 40 тисяч автомобілів, що посилить вже наявний дефіцит. Скільки триватиме пауза, поки невідомо.

Нагадаємо, що Верховна рада вранці 24 лютого на позачерговому засіданні ввела воєнний стан. Розбираємося, що новий режим означає для водіїв.

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Автомобільний ринок