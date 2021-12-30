За собою дивись: один із босів Ford потролив Tesla і був розкритикований фанатами обох марок

Директор компанії Ford з комунікацій Майк Левін опинився в центрі скандалу після того, як поділився твітом незадоволеного власника Tesla. На нього накинулися як фанати Tesla, так і противники Ford.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarScoops.

26 грудня Левін поділився твітом від власника Tesla Model Y Ноя Вебба, який обурився, що всього через чотири дні після доставки свого електричного позашляховика почув скрипи і деренчання в салоні, виявив протікання води під рукавичкою, помітив проблеми з обігрівом салону. Топ-менеджер Ford прокоментував це повідомлення: "сумно бачити нещасного покупця Tesla. Адже ви допоможете йому?"

Незабаром десятки власників Tesla і кілька незадоволених власників Ford почали відповідну атаку-відзначаючи, що у Форда вистачає своїх проблем з якістю, на яких Левіну і слід зосередитися.

В одному з твітів власник Bronco 2021 року повідомив, що він прочекав отримання позашляховика 512 днів і вже на другий день володіння почув гучний цокає звук з моторного відсіку. Інший екс-власник Ford стверджує, що його F-150 постійно перегрівався, а Lincoln був пошкоджений ремонтниками Ford під час гарантійних робіт. І повідомив, що тепер водить Tesla Model 3, а у його мами - Model S.

"Турбуйтеся про свої власні проблеми", - прокоментував пост Левіна ще один користувач Twitter. "Кросовери Ford Bronco поставляються з протікаючими дахами, незбіжними деталями інтер'єру, незабарвленими панелями кузова, незатягнутими шлангами радіатора, які і т.д. не кажучи вже про 2,7-літрових двигунах, які розвалюються і рульових тягах, які виходять з ладу".

До речі, це не перший раз, коли топ-менеджер Ford переслідує Tesla в Twitter. Так, у березні Левін припустив, що клієнти Tesla, які заплатили 10 тисяч доларів за функцію автопілота "Full-Self Driving", отримали на додачу "паразитне ПЗ". Він також розкритикував Tesla в квітні після того, як автовиробник підвищив ціни на свої "сонячні дахи".

Нагадаємо, що 87-річний шанувальник марки Ford одним з перших в Іспанії придбав електричний спорткар Mustang Mach-E. І вважає, що покупка зараз авто з ДВС - величезна помилка.