Автомобілем року 2022 в Європі стане електромобіль: у шести з семи фіналістів немає ДВЗ

Організатори конкурсу Car of the Year оголосили сімку машин-фіналістів, які поборються за звання кращого автомобіля Європи 2022. З семи моделей, що вийшли до фіналу, шість - це електромобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на офіційний сайт Car of the Year.

Європейський конкурс Car of the Year 2022 увійшов у вирішальну фазу. Організатори оголосили список фіналістів, які були відібрані з 39 автомобілів-претендентів.

У фінал вийшли сім машин: це Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Peugeot 308 Renault Megane E-Tech, Skoda Enyaq iV. Шість з них - повноцінні електромобілі (навіть не плагін-гібриди). Лише у Peugeot 308 немає електричної версії - тільки гібридна.

Тому майже напевно можна сказати, що найкращим європейським автомобілем року 2022 стане електромобіль. Раніше "електричка" перемагала в цьому престижному конкурсі тільки один раз: у 2019 році титул виборов Jaguar I-Pace.

Ще один цікавий момент. Фактично, у фінал вийшли не сім моделей, а п'ять. Річ у тому, що Cupra Born є, по суті, перелицьованим Volkswagen ID.3 з невеликими відмінностями в дизайні, а Hyundai Ioniq 5 і Kia EV6 мають в основі одну платформу і практично не відрізняються технічно.

Переможця конкурсу Car of the Year 2022 назвуть наприкінці лютого. У попередні роки нагородження проходило в рамках автосалону в Женеві на початку березня, але вже другий рік поспіль виставка не відбудеться через пандемію коронавірусу. Тому церемонія відбудеться у вигляді окремого заходу або в онлайн-форматі.

Нагадаємо, що Автомобілем року 2021 в Європі був визнаний Хетчбек Toyota Yaris.

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