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З автобусом на причепі: як у Польщі трактори дітей до школи возили

Автор: Константин Широкун

Польський трактор Ursus C-360 в сніжну зиму відвозив дітей до школи в одному з містечок Варшавського воєводства в Польщі. Для цього завдання також використовувався пасажирський причіп Jelcz PO-1.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Szukajwarchiwach.

Причина такого незвичайного автопоїзда досить проста. Як правило, пасажирський причіп буксирувався автобусом Jelcz 043. Але в негоду, коли дороги ставали занадто слизькими, або покривалися товстим шаром снігу, замість автобусів в ролі тягача використовувалися трактори. Підтверджують це фотографії 1978 року, зроблені в одному з селищ Варшавського воєводства.

Цікаво, що обидві одиниці техніки, які використовувалися у зв'язці, вироблялися в Польщі. Трактор Ursus C-360 - це один з наймасовіших тракторів Польщі. Він вироблявся з 1976 по 1994 рік, всього ж було випущено близько 282 000 одиниць. Існували як моно -, так і повнопривідні версії колісного трактора.

Автобусний причіп виробництва Jelczańskie Zakłady Samochodowe в Ельчі являв собою укорочений кузов приміського автобуса Jelcz 043. Серійний випуск автобуса почався в 1965 році. Спочатку вони призначалися для експорту в сусідні соціалістичні країни, але деякі екземпляри залишалися і в Польщі. Дивно, але заводом була розроблена спеціальна модифікація шкільного пасажирського причепа, і буксирування трактором передбачалася спочатку.

Головними недоліками такої конструкції була погана пилозахист і проникнення в салон вихлопних газів від тягача. Використання автобусних причепів з пасажирами було заборонено польським законодавством тільки в 1997 році. Після списання їх масово переробляли у вуличні кафе, Альтанки, торгові точки.

Раніше ми писали, чому в аеропортах СРСР людей до трапу літака возили вантажні автомобілі з причепом. Для цього навіть розробили сімейство спеціальних напівпричепів.

Також повідомлялося, що головну вулицю Києва перекриють. Ремонт Хрещатика триватиме близько шести місяців.

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