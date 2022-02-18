З автобусом на причепі: як у Польщі трактори дітей до школи возили

Польський трактор Ursus C-360 в сніжну зиму відвозив дітей до школи в одному з містечок Варшавського воєводства в Польщі. Для цього завдання також використовувався пасажирський причіп Jelcz PO-1.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Szukajwarchiwach.
Причина такого незвичайного автопоїзда досить проста. Як правило, пасажирський причіп буксирувався автобусом Jelcz 043. Але в негоду, коли дороги ставали занадто слизькими, або покривалися товстим шаром снігу, замість автобусів в ролі тягача використовувалися трактори. Підтверджують це фотографії 1978 року, зроблені в одному з селищ Варшавського воєводства.
Автобусний причіп виробництва Jelczańskie Zakłady Samochodowe в Ельчі являв собою укорочений кузов приміського автобуса Jelcz 043. Серійний випуск автобуса почався в 1965 році. Спочатку вони призначалися для експорту в сусідні соціалістичні країни, але деякі екземпляри залишалися і в Польщі. Дивно, але заводом була розроблена спеціальна модифікація шкільного пасажирського причепа, і буксирування трактором передбачалася спочатку.
Раніше ми писали, чому в аеропортах СРСР людей до трапу літака возили вантажні автомобілі з причепом. Для цього навіть розробили сімейство спеціальних напівпричепів.
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