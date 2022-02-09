Audi знімає з виробництва свій найдоступніший кросовер

У самого компактного позашляховика бренду з Інгольштадта не буде наступника нового покоління. У Audi сконцентруються на преміальних і більших моделях.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на видання Handelsblatt.

"Ми зробили Audi преміальним брендом. І тепер обмежимо наш модельний ряд знизу і розширимо його вгорі", - заявив генеральний директор Audi Маркус Дюсманн. \

Це означає, що по завершенні життєвого циклу цього позашляховика найкомпактнішим SUV марки стане Q3. Крім того, компанія прийняла рішення не продовжувати лінійку суперміні A1.

Рішення вивести гаму моделей Audi на більш високий рівень повторює стратегію конкурентів Mercedes-Benz і BMW, у яких немає субкомпактних моделей.

Найменший позашляховик Audi Q2, який розділив платформу MQB з VW T-Roc і Skoda Kamiq, дебютував у 2016 році. А через два роки з'явилися спортивна версія SQ2 потужністю 300 сил і подовжений варіант Q2L для Китаю. У 2020-му модель піддалася легкому фейсліфтингу і навряд чи переживе ще якісь оновлення до свого зняття з конвеєра через кілька років.

В Україні Audi Q2 не пропонується - мабуть, через низький попит на цю модель. Згідно зі стратегією бренду Audi, з 2026 року всі нові машини марки будуть виключно електричними.

Нагадаємо, що нові шпигунські фотографії Audi Q9 показують, яким буде новий німецький кросовер. За даними інсайдерів, пріоритетним ринком для новинки стане Китай.