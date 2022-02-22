Всього 89 доларів: у продажу з'явився незвичайний гараж для мотоциклів

Німецька компанія почала продажі незвичайного пластикового гаража для мотоциклів. Згідно з паспортними даними, в нього вміститься один байк, або пара велосипедів.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Amazon.
Виробник запевняє, що понад 98% покупцем відразу купує не один гараж, а два і більше. BikeBOX 24 має вбудований замок, який здатний захистити транспортний засіб від злодіїв і негоди.
Гараж виконаний з ABS-пластика на одному з німецьких підприємств. Підлога виконана зі спеціальної вологостійкої фанери. Важить гараж всього 180 кг. Завдяки наявності масляних амортизаторів відкрити та закрити гараж може як дорослий, так і дитина.
Також повідомлялося, що безповітряні шини Michelin для легкових авто скоро стануть серійними. Першим новинку приміряє електромобіль Chevrolet Bolt наступного покоління.
Раніше ми писали, що на одній з Вілл Португалії виявлено секретний гараж з ліфтом. Ліфт здатний підняти або опустити автомобіль вагою до 2700 кг.