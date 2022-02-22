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Всього 89 доларів: у продажу з'явився незвичайний гараж для мотоциклів

Автор: Константин Широкун

Німецька компанія почала продажі незвичайного пластикового гаража для мотоциклів. Згідно з паспортними даними, в нього вміститься один байк, або пара велосипедів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Amazon.

Виробник запевняє, що понад 98% покупцем відразу купує не один гараж, а два і більше. BikeBOX 24 має вбудований замок, який здатний захистити транспортний засіб від злодіїв і негоди.

Гараж виконаний з ABS-пластика на одному з німецьких підприємств. Підлога виконана зі спеціальної вологостійкої фанери. Важить гараж всього 180 кг. Завдяки наявності масляних амортизаторів відкрити та закрити гараж може як дорослий, так і дитина.

Виробник незвичайного боксу також анонсував і другу модель-bikeBOX24 XL. Вона підійде для зберігання квадроцикла, або пари двоколісних мотоциклів. У незвичайних гаражах передбачено місце для зберігання зарядки для електровелосипедів. Звичайно, bikeBOX24 також можна використовувати для зберігання газонокосарок, снігоприбирачів, підмітальних машин та ін.

Також повідомлялося, що безповітряні шини Michelin для легкових авто скоро стануть серійними. Першим новинку приміряє електромобіль Chevrolet Bolt наступного покоління.

Раніше ми писали, що на одній з Вілл Португалії виявлено секретний гараж з ліфтом. Ліфт здатний підняти або опустити автомобіль вагою до 2700 кг.

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Автомобільний ринок