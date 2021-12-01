Лише 5 секунд до "сотні": найшвидший кросовер Hyundai отримав цінник

Hyundai представив Kona N в середині цього року. Через кілька місяців стали відомі і ціни на швидкий кросовер. Вони починаються з позначки в 35 425 доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.
Hyundai Kona N оснастили 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, який видає 280 к.с. потужності і 392 Нм максимального крутного моменту. Якщо і цих значень мало, то віддачу силового агрегату можна короткочасно збільшити до 290 к.с. за допомогою функції N Grin Shift.
Автомобіль здатний розганятися від 0 до 100 км/год всього за 5,5 секунди. Кросовер також отримав доопрацьовану гальмівну систему, оновлені налаштування електропідсилювача керма і нові встановлені режими водіння.
Раніше стало відомо, що Toyota не визнає сучасні батареї і продовжить випускати старі. Нікель-металогідридні батареї вперше з'явилися ще на седані Prius першого покоління.
Нагадаємо, що представлений оновлений кросовер Skoda Karoq. У новинки змінений дизайн і розширено оснащення, вже в базі – віртуальні прилади.