4000 машин Porsche та Volkswagen покинуті на палаючому кораблі у відкритому морі

Судно Felicity Ace, що перевозить близько 4000 автомобілів, загорілося у водах Атлантики. Автомобілі доставлялися з Порту Емден в Німеччині в Девісвілл, штат Род-Айленд, США.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Associated Press.
Катер португальських прикордонників і чотири торгові кораблі зняли з судна весь екіпаж - 22 людини. Пожежа почалася в трюмі судна і перекинулася на верхні палуби. Про стан судна і кількість пошкоджених пожежею машин поки нічого невідомо.
Volkswagen також опублікував заяву, в якій говориться, що йому відомо про інцидент з вантажним судном, що перевозив автомобілі Volkswagen Group через Атлантику. Обидва автовиробники у своїх повідомленнях турбуються в першу чергу про стан екіпажу і додають, що вже з'ясовують причину інциденту.
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