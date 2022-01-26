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Майже 1000 порушень: стали відомі результати першого дня роботи поліцейських патрулів-фантомів

Автор: Вадим Добровольский

Стали відомі результати першого дня роботи поліцейських автомобілів-фантомів. Спеціальні патрулі курсують вулицями Києва і фіксують порушення ПДР прямо в русі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Телеграм-канал патрульної поліції.

Як ми повідомляли раніше, з 25 січня вулиці Києва почали патрулювати "фантоми" - спеціальні поліцейські автомобілі без розпізнавальних знаків, обладнані системою фіксації порушень ПДР. В першу чергу, патрулі відстежуватимуть порушення швидкісного режиму. Також повідомлялося, за яким принципом "фантоми" фіксують порушення і передають дані.

Тепер же Патрульна поліція України оприлюднила результати першого дня роботи"фантомів".

Отже, 25 січня патрульні "фантоми" фіксували порушення швидкісного режиму. Інформація надійшла на обробку в центр автофіксації для винесення рішень про адміністративне правопорушення. Зараз це 990 адміністративних постанов.

Нагадаємо, опубліковано перші фото серійного пікапа Tesla Cybertruck.

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