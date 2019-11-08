Шокуюча виставка тіл залишається в Києві і влаштовує "Ніч у музеї"

BODY WORLDS - "Всесвіт тіла" продовжено до 19 січня (фото: bodyworlds.com.ua)

08.11.2019-19.01.2020

Експозиція BODY WORLDS - "Всесвіт тіла" продовжена до 19 січня, це остання можливість побачити її на ВДНГ.

Унікальна експозиція справжніх людських тіл відкрила свої двері для киян наприкінці літа. Виставка викликала такий резонанс у суспільстві, що її власники - німецький анатом Гунтер фон Гаґенс та його команда - пішла назустріч українським організаторам і передивившись свій щільний гастрольний графік, знайшли в ньому для Києва ще кілька місяців. Це дозволило подовжити часові рамки експозиції до 19 січня.

BODY WORLDS - "Всесвіт тіла" продовжено до 19 січня (фото: прес-служба)

В даний момент виставку вже встигли відвідати понад 100 000 небайдужих гостей: "Експозиція просто вражає!", "Вона змінила моє ставлення до власного тіла і здоров'я", "Виставка, яку повинен побачити кожен".

За більш, ніж два місяці роботи BODY WORLDS - "Всесвіт тіла" дивувала й шокувала тисячі людей. Проте вже на початку зими у кожного бажаючого з'явиться можливість не тільки зануритися в анатомічну подорож, але й влаштувати нічну екскурсію виставкою.

BODY WORLDS - "Всесвіт тіла" продовжено до 19 січня (фото: прес-служба)

1 грудня організатори влаштовують "Ніч в музеї". Серед тих, хто попередньо заповнить форму реєстрації, буде обрано усього 100 щасливчиків, які зможуть безкоштовно відвідати нічну авторську екскурсію експозицією та дізнатися про всі секрети людського тіла.

BODY WORLDS - "Всесвіт тіла" продовжено до 19 січня (фото: прес-служба)

В контексті науково-освітньої виставки BODY WORLDS - "Всесвіт тіла" представлені справжні людські тіла та органи, збережені після смерті власників унікальним методом пластинації. Це нестандартний спосіб бальзамування, винайдений автором експозиції німецьким анатомом Гунтером фон Гаґенсом, завдяки даному методу всі розчинні жири та рідини в тілі після смерті замінюються полімерами. Такий спосіб дозволяє зберігати тіло на мікроскопічному та клітинному рівнях і залишатися у подібному стані протягом необмеженого періоду часу.

BODY WORLDS - "Всесвіт тіла" продовжено до 19 січня (фото: прес-служба)

На київській виставці можна побачити експозицію під назвою "Цикл Життя". Вона наочно демонструє всі природні трансформації, яким піддається тіло протягом життя - від зачаття до глибокої старості; показує, як насправді виглядають хвороби і яку саме шкоду люди завдають своєму організму під впливом шкідливих звичок.

BODY WORLDS - "Всесвіт тіла" продовжено до 19 січня (фото: прес-служба)

Нагадаємо, в будні виставка працює з 9:00 до 20:00, у вихідні - з 10:00 до 21:00. Квитки можна придбати онлайн або на місці в касах.

BODY WORLDS - "Всесвіт тіла" продовжено до 19 січня (фото: прес-служба)