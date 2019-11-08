Шокирующая выставка тел остается в Киеве и устраивает "Ночь в музее"

BODY WORLDS - "Вселенная тела" продлена до 19 января (фото: bodyworlds.com.ua)

08.11.2019-19.01.2020

Экспозиция BODY WORLDS - "Вселенная тела" продлена до 19 января, это последняя возможность увидеть ее на ВДНГ.

Уникальная экспозиция настоящих человеческих тел открыла свои двери для киевлян в конце лета. Выставка вызвала такой резонанс в обществе, что ее владельцы – немецкий анатом Гунтер фон Хагенс и его команда – пошли навстречу украинским организаторам и пересмотрев свой плотный гастрольный график, нашли в нем для Киева еще несколько месяцев. Это позволило продлить временные рамки экспозиции до 19 января.

BODY WORLDS - "Вселенная тела" продлена до 19 января (фото: пресс-служба)

В данный момент выставку уже успели посетить более 100 000 неравнодушных гостей: "Экспозиция просто поражает!", "Она изменила мое отношение к собственному телу и здоровью", "Выставка, которую должен увидеть каждый".

За чуть более, чем два месяца работы "Вселенная тела" удивляла и шокировала тысячи людей. Но уже в самом начале зимы у каждого желающего появится возможность не только погрузиться в анатомическое путешествие, но и устроить ночную экскурсию по выставке.

BODY WORLDS - "Вселенная тела" продлена до 19 января (фото: пресс-служба)

1 декабря организаторы устраивают "Ночь в музее". Среди тех, кто предварительно заполнит форму регистрации, будет выбрано 100 счастливчиков, которые смогут бесплатно посетить авторскую ночную экскурсию по экспозиции и узнать обо всех секретах человеческого тела.

BODY WORLDS - "Вселенная тела" продлена до 19 января (фото: пресс-служба)

В контексте научно-образовательной выставки BODY WORLDS - "Вселенная тела" представлены подлинные человеческие тела и органы, сбереженные после смерти владельцев уникальным методом пластинации. Это нестандартный способ бальзамирования, изобретенный немецким анатомом Гунтером фон Хагенсом, при котором все растворимые жиры и жидкости в теле после смерти заменяются полимерами. Такой способ позволяет сохранять тело на микроскопическом и клеточном уровнях на неограниченный период времени.

BODY WORLDS - "Вселенная тела" продлена до 19 января (фото: пресс-служба)

На киевской выставке можно увидеть экспозицию под названием "Цикл Жизни". Она наглядно демонстрирует все природные трансформации, которым подвергается тело на протяжении жизни - от зачатия до глубокой старости; показывает, как на самом деле выглядят болезни и какой именно вред люди причиняют собственному организму под влиянием вредных привычек.

BODY WORLDS - "Вселенная тела" продлена до 19 января (фото: пресс-служба)

Напомним, в будни выставка работает с 9:00 до 20:00, в выходные - с 10:00 до 21:00. Билеты можно приобрести онлайн или на месте в кассах.

BODY WORLDS - "Вселенная тела" продлена до 19 января (фото: пресс-служба)