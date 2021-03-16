Зіркові гості, танцювальна експресія та живий вокал: киян запрошують на еротичне вар’єте

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Концерт-хол Caribbean Club запрошує киян та гостей міста на еротичне вар’єте "Рояль", яке щотижня проходить у столиці. Найближчі покази шоу відбудуться: 18, 20, 23, 26 березня, 2, 9, 16, 23 та 30 квітня (квитки).

Відверте та видовищне вар'єте "Рояль" з’явилось у Києві у 2019 році. З того часу шоу підкорило тисячі глядацьких сердець, успішно подолало випробування локдауном та продовжує збирати аншлаги – творці шоу досягли своєї цілі та довели, що за кабаре не обов'язково їхати до Франції, вони створили маленький Париж у центрі Києва.

"Шоу "Рояль" – це експеримент, який вдався! Ми завжди спостерігаємо за нашим глядачем і щасливі бачити їх посмішки та чути бурхливі оплески. Ми раді, що робота всієї приголомшливої та професійної команди може дарувати красу і радість в такий непростий для всіх період. Приходьте та насолоджуйтесь моментом разом з артистами вар'єте "Рояль", – поділилася хореограф-постановник шоу Катерина Тришина.



Вар'єте "Рояль" поєднує в собі живий вокал, танцювальну експресію та красиву театральну постановку. Шоу заворожує з перших хвилин та занурює в спектакль-провокацію, яка розкриває красу жіночого тіла.

Особливістю вар’єте "Рояль" є виступ зіркового гостя – на кожне шоу Caribbean Club запрошує зірку. Організатори до останнього тримають в таємниці ім'я гостя, тож для глядачів завжди несподіванка побачити зіркового артиста в особливій атмосфері. Серед гостей, які виступили на шоу, були: Олег "Фагот" Михайлюта (ТНМК), Злата Огнєвіч, Анна Завальська, Євген Галич (O.Torvald), Олег Скрипка ("Воплі Відоплясова"), Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян, Олег Собчук (СКАЙ), Олександр Положинський, гурт Freedom Jazz, гурт Kadnay, гурт Green Grey та багато інших українських артистів.