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Звездные гости, танцевальная экспрессия и живой вокал: киевлян приглашают на эротическое варьете

Новина українською → Вторник 16 марта 2021 17:56
Звездные гости, танцевальная экспрессия и живой вокал: киевлян приглашают на эротическое варьете В Киеве покажут варьете "Рояль" (фото: Caribbean Club)

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Концерт-холл Caribbean Club приглашает киевлян и гостей города на эротическое варьете "Рояль", которое еженедельно проходит в столице. Ближайшие показы шоу состоятся: 18, 20, 23, 26 марта, 2, 9, 16, 23 и 30 апреля (билеты).

Откровенное и зрелищное варьете «Рояль» появилось в Киеве в 2019 году. С тех пор шоу покорило тысячи зрительских сердец, успешно преодолело испытание локдауном и продолжает собирать аншлаги – создатели шоу достигли своей цели и доказали, что за кабаре не обязательно ехать во Францию, они создали маленький Париж в центре Киева.

"Шоу "Рояль" – это эксперимент, который удался! Мы всегда наблюдаем за нашим зрителем и счастливы видеть их улыбки и слышать бурные аплодисменты. Мы рады, что работа всей потрясающей и профессиональной команды может дарить красоту и радость в такой непростой для всех период. Приходите и наслаждайтесь моментом вместе с артистами варьете "Рояль", – поделилась хореограф-постановщик шоу Екатерина Тришина.

Звездные гости, танцевальная экспрессия и живой вокал: киевлян приглашают на эротическое варьете


Варьете "Рояль" сочетает в себе живой вокал, танцевальную экспрессию и красивую театральную постановку. Шоу завораживает с первых минут и погружает в спектакль-провокацию, которая раскрывает красоту женского тела.

Особенностью варьете "Рояль" является выступление звездного гостя – на каждое шоу Caribbean Club приглашает звезду. Организаторы до последнего держат в тайне имя гостя, поэтому для зрителей всегда неожиданность увидеть звездного артиста в особенной атмосфере. Среди гостей, которые выступили на шоу, были: Олег "Фагот" Михайлюта (ТНМК), Злата Огневич, Анна Завальская, Евгений Галич (O.Torvald), Олег Скрипка ("Воплі Відоплясова"), Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян, Олег Собчук (СКАЙ), Александр Положинский, группа Freedom Jazz, группа Kadnay, группа Green Grey и многие другие украинские артисты.

Звездные гости, танцевальная экспрессия и живой вокал: киевлян приглашают на эротическое варьете

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