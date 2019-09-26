Нова культурна традиція Києва: презентація вар'єте "Рояль"

Caribbean Club презентує вар'єте "Рояль"

25.10.2019, 09.11.2019, 16.11.2019, 22.11.2019, 29.11.2019, 9.12.2019, 13.12.2019

З 25 жовтня в Києві стартує вишукане, відверте і видовищне шоу для дорослих - вар'єте "Рояль" (21+). Вперше в Україні глядачам пропонують аналог легендарных паризьких кабаре. На гостей чекають шик, стиль, яскраві костюми, оригінальні декорації та зваблива постановка.

"Рояль" - це більше ніж dinner show, це нова культурна традиція Києва. Зручне крісло, містична напівтемрява, атмосфера класичних вар’єте початку 20-го століття - так розпочинається незабутній вечір з шоу "Рояль".

Переступаючи поріг клубу, кияни та гості міста на один вечір зануряться у перформанс-провокацію. У театралізований сюжет перформансу вплетені музичні номери та інтерактивна комунікація з гостями. Це жива і відверта гра з вигадливим сюжетом, яка перетворюється в новий та неповторний твір.

Caribbean Club презентує вар'єте "Рояль"

Музичним продюсером шоу виступив знаний український музикант та композитор Олексій Боголюбов. Він відомий своїм особливим відчуттям музики та нестандартним підходом. Відомі мелодії, що потрапляють до нього, набувають нового звучання. Олексій створює аранжування для популярних українських та закордонних артистів. Як музикант бере участь у камерних колективах, біг-бендах та оркестрах. Він є бенд-лідером декількох проектів та має колаборації з джазменами з усього світу Louis Godwin ( USA), Marc Bernstein (USA), Zoe Glilby (Great Britain), Ingrid Arthur (USA), та багато інших. У його творчому доробку 2 авторські платівки та власна джазова школа.



“Коли мені розповіли ідею шоу, мені стало цікаво втілити її. Після майже чотирьох місяців роботи над проектом, вийшла емоційна історія навколо мого кращого друга - Роялю, створена нестандартними аранжуваннями. Деякі пісні можуть прозвучати для глядачів дуже незвично, деякі так, ніби-то такими були і завжди. Загалом все, що почує глядач - це моє бачення улюблених усіма пісень", - розповідає Олексій Боголюбов.

Хореографами-постановниками шоу стали відомі українські танцівниці Анна Паламарчук і Катерина Трішина, а також хореограф Світлана Черниш. Катерина і Анна також відомі своєю участю в телепроектах "Танцюю для тебе" і "Танці з зірками".

"Вар'єте "Рояль" - це експеримент. Танцювальна експресія в поєднання з живим звучанням рояля і професійними вокалістами. Ми готуємо для гостей неймовірне шоу, яскраві костюми і приголомшливу атмосферу", - поділилася Трішина.

Фотоматеріали до проекту підготував відомий арт-ню фотограф Руслан Лобанов.

Caribbean Club презентує вар'єте "Рояль"

""Caribbean Club Concert Hall працює навколо середовища та епохи, які для мене найцікавіші в кадрі - це мода і музика. Коли мені розповіли ідею, мені стало цікаво втілити її в життя, бо ця історія зйомки - це те, що близько до моїх сюжетів, хоч і невеликий крок в сторону. У мене був челендж спробувати зняти своє фірмове блюдо, але під іншим соусом. У нас вийшло втілити задум, але я не поставив крапку і сподіваюся, що колись ця історія може стати частиною книги або масштабного проекту за межами Києва", - розповів про зйомку для шоу Лобанов.

Найближчі покази вар'єте "Рояль" відбудуться: 25 жовтня; 9, 16, 22 і 29 листопада; 9 і 13 грудня. Купити квитки на шоу можна на сайті.