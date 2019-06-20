"Лебедине озеро" з Христиною Шишпор

25 червня в Національній опері України відбудеться легендарний балет "Лебедине озеро". На сцені – знаменита прима Христина Шишпор.

У цей вечір на сцені буде блищати не тільки знаменита прима, але й інші зірки балету.

На роль злого Ротбарта запрошений прем'єр Будапештської опери Євген Лагунов, відомий в балетному світі своєю технікою, майстерністю і легкістю.

Українська прима-балерина Христина Шишпор (фото: прес-служба)

Також у постановці бере участь народний артист України, соліст балету Національної опери України, запрошений артист American Ballet Theatre і Wiener Staatsoper (Віденської державної опери) Денис Недак, який буде танцювати партії принца Зігфріда.

Початок події 25 червня о 19.00 в Національній опері України.

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Нагадаємо, раніше прима-балерина Христина Шишпор встановила європейський рекорд під час прем'єри легендарного балету "Лебедине озеро", яка відбулася на сцені Національного театру опери та балету України 21 лютого. Христина Шишпор змогла зробити 48 обертів фуете — вперше, виконаних під час одного балету!