YOURA і LATEXFAUNA виступлять на першій премії незалежної музики в Україні

LATEXFAUNA (фото: прес-служба Jager Music Awards)

15.11.2019

15 листопада перша премія незалежної музики в Україні назве імена головних реформаторів локального музичного ландшафту. Церемонія нагородження відбудеться в арт-галереї LAVRA, на сцені якої виступить британський електронник ACTRESS і ряд актуальних українських артистів.

YOURA

Сольний проєкт Юрія Бардаша схожий на потік нищівної сили, що знайшов своє визначення у формі антисистемного хіп-хопу, брейкбіту та бадьорого слему. Його релізи - злий гостросоціальний речитатив, покладений на гіпнотичний рейвовий біт - справжні андеграундні бойовики. А кожен лайв виводить слухачів із зони комфорту, провокує потужний взаємообмін енергетики.

YOURA

LATEXFAUNA

Три причини, чому варто почути виступ LATEXFAUNA на Jager Music Awards. Перша - нетривіальні, сповнені алегорій та яскравих образів тексти. Друга - легкий і приставучий дрім-поп, насичений присмаком 80-х. І третя - характерний суржик, з котрим група заграє у своїх піснях. До речі, LATEXFAUNA - не лише одні із запрошених артистів, але і номінанти в категорії "Гурт року".

LATEXFAUNA

Fo Sho

Бетті, Міріям та Сіона - три афроукраїнські сестри. Для них творчість - ще одна можливість продемонструвати своє унікальне походження. Це відчувається у їхніх піснях, стилі і, що найважливіше, в енергійних лайвах. Музика Fo Sho - це жанрова суміш: тут поєднуються і густий trap, і бадьорий хіп-хоп, і мелодичний R'n'b. Fo Sho - претенденти на перемогу у номінації "Хіп-хоп артист року".

Fo Sho

ZFeelZ

Шарм безтурботної юності та впевнений у собі інді-рок. Молодий київський гурт ZFeelZ вже встиг злегка погриміти з сольними та камерними концертами, а також випустити дебютний EP "Waves of shards" і декілька кліпів. ZFeelZ - серед номінантів у категорії Young Blood.

ZFeelZ

Тонка

Нетривіальні, сміливі, без стилістичних обмежень. Тонка - нове ім’я в українській поп-музиці. На даному етапі гурт встиг випустити невеличкий реліз, доповнений візуальним супроводом. Проєкт Тонка - також одні з номінантів у категорії Young Blood.

Тонка

А хедлайнером Јадег Music Awards 2019 стане британський електронник ACTRESS. У рамках виступу він представить унікальне аудіовізуальне шоу, учасником якого стане не тільки артист, але і програма Young Paint. Спосіб штучного інтелекту буде виступати в якості проекції, і в режимі реального часу створювати музику спільно з ACTRESS. Лайв артиста стане відображенням нинішньої концепції премії - Dark Reflections - поєднання традицій і технологій (квитки).

ACTRESS