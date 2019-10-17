Британський електронщик Actress виступить в арт-галереї LAVRA

Actress (фото: прес-служба)

15.11.2019

Восени посилюється жага до підбиття підсумків. І це бажання задає тон буквально всім сферам діяльності. Для українських артистів екватор листопада ознаменується важливою подією в контексті незалежної музики — ось вже вдруге у Києві відбудеться вручення премії Jäger Music Awards. Увечері 15 листопада стануть відомі імена музичних героїв нашого часу, як і тих, кого вже знають українські меломани, так і талановитих представників нової школи.

Спеціальним гостем музичної події стане електронний продюсер Actress.

Один з найбільш видатних і унікальних артистів в британській електронній музиці, Actress — він же Даррен Каннінгем, відомий своїми візіонерськими поглядами на творчість. Завдяки цьому за 15 років роботи він отримав статус законодавця музичних трендів.

Actress - 'X22RME'

У релізах продюсера, виданих на таких знакових лейблах як Ninja Tune та Nonplus Records, простежується низка його досліджень способів та можливостей взаємодії людини й машини. Внаслідок подібних пошуків та експериментів, рік тому Даррен Каннінгем створив самонавчальну програму Young Paint — штучний інтелект – справжню копію самого себе. Згодом Young Paint не тільки навчився наслідувати музику Actress, що перейняла спадщину рейву 90-х з додаванням елементів ту-степа та герріджа, але й виступати з сольними партіями.

На Jäger Music Awards 2019 Actress та Young Paint представлять унікальне аудіовізуальне шоу. Образ штучного інтелекту виступатиме в якості проекції і в режимі реального часу створюватиме музику спільно з Дарреном. Таким чином творіння з віртуального простору переміститься в реальний світ, що стане чудовим відображенням концепції премії цього року — Dark Reflections, де традиції поєднуються з трендовими технологіями.

Actress - 'DANCING IN THE SMOKE'