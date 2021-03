SUPER DISCO: 5 легендарних артистів на одній сцені

Суперзірки першої величини повертаються в Київ!

Їх пісні стояли на повторі на бобінах, вінілах, пізніше касетах та CD. Настав час, коли улюблені артисти співатимуть для тебе на одній сцені Stereo Plaza 22 листопада (квитки).

BONEY M

Хіти легендарного німецького диско-коллективу набрали величезну популярність у 80-х і стали своєрідною візитівкою стилю DISCO. "Rasputin", "No Baker", "Daddy Cool" - ці та безліч інших хітів у живому виконанні повинен почути кожний.

Boney M - Daddy Cool

DR. ALBAN

Популярність шведського співака нігерійського походження, здається, з кожним роком стає все більшою, про що свідчить гастрольний графік артиста. Харизматичний та знаний багатьма поколіннями світовий кумир влаштує справжнє шоу зі своїми суперхітами "It's My Life", "Hello Africa", "One Love" та іншими.

Dr. Alban - It's My Life

NO MERCY

Американьске тріо вписало своє їм‘я в ранг "світових" ще в середині 90-х. Їх “Where Do You Go” та “Missing” майже три десятиліття є невід‘ємною частиною будь-якої дискотеки по всьому світу.

No Mercy - Missing

ACE OF BASE

Їх альбом "Happy Nation" досі є найбільш продаванною дебютною платівкою в історії США, а такі пісні як “All That She Wants”, “Beautiful Life” та “Happy Nation" назбирали на YouTube по 50-70 млн прослуховувань.

Ace of Base - All That She Wants

NANA

Легенда хіп-хопу з Германії. Записанний спільно з Ray Horton "Lonely" швидко став на перші місця всесвітніх чартів, його інший сингл “Remember The Time” досяг не меншої популярності і став легендарним.

NANA - Lonely