Royal Blood — це Майк Керр і Бен Тетчер. Вони познайомилися ще підлітками. Групу заснували просто: Бен забирав Майка з аеропорту, а по дорозі додому вони вирішили спробувати пограти разом.

Довгий час хлопці не могли організувати жодного концерту, тому їм доводилося грати на відкритих мікрофонах з фолк-виконавцями. Коли менеджер Warner Bros. помітив їх роботою в студії, події почали розвиватися стрімко. Одного міні-альбому Out Of The Black вистачило, щоб звернути на себе увагу.

Royal Blood - Look Like You Know

Барабанщик Arctic Monkeys, Метт Хелдерс, весь 2013-й ходив у футболці Royal Blood, а британські критики називали гурт одним з кращих концертних в Британії.

Дебютний альбом вийшов у 2014 році і зайняв перше місце в Британії. Він розійшовся тиражем 70 тисяч примірників за тиждень. Так у Туманного Альбіону з'явилися нові кумири. Послідовник How Did We Get So Dark? вийшов через три роки і знову піднявся на вершину хіт-параду.

Royal Blood - How Did We Get So Dark?

Мабуть, у таких популярних рокерів повинні бути зіркові друзі? Звичайно! Їм респектує Дейв Грол з Foo Fighters, який бере їх з собою в тур.Точно так само поступає і Джош Ом з Queens Of The Stone Age, а також Іггі Поп. Прихильно про них висловлюється Джиммі Пейдж з Led Zeppelin, а слова цієї людини багато чого значать.

Royal Blood в Києві