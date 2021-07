Morcheeba підготували сюрприз киянам: коли і де можна буде почути культовий гурт

Тріп-хоп – жанр таємничий, і його представники зазвичай володіють певною загадкою. Так і гурт Morcheeba протягом років манить прихильників своєю містикою, несподівано теплою, мов літній вечір, музикою, і безсумнівною харизмою фронтвумен Скай Едвардз. Morcheeba – поза трендами, поза змінами, поза часом. Своїм новим альбомом "Blackest Blue" гурт укотре доводить, що здатен щоразу ніби заново винаходити свій жанр і залишатися неповторним – «ми завжди намагаємося знайти саунд, який мав би вже існувати, але ще не існує», підтверджує концепцію співзасновник гурту Росс Годфрі.

Новий матеріал ми почуємо 12 вересня 2021 року на сцені ЮБК (квитки).



У березні 2020 року Скай та Росс завершували черговий тривалий тур – вони могли роками їздити світом, щоразу в іншу країну, – аж раптом їх календар опустів. Припаркувавши туровий автобус, вони взялися писати свій десятий альбом "Blackest Blue". Уже в грудні були готові десять пісень про сімейні та романтичні відносини та їх розпад, про любов та спорідненість.

Якщо в турі Morcheeba – це колектив із п'яти музикантів, то в студії Morcheeba – це лише Скай і Росс, який сам грає на гітарі, на слайд-гітарі та бас-гітарі, клавішних та перкусії. Утім, на карантині Скай навчилася грати на віолончелі, і Росс переконав її зіграти для альбому – тож гру Скай можна буде почути на треку "Falling Skies".



Зрештою, "Blackest Blue" – це альбом про проходження крізь найбільшу скруту і про те, як вийти з неї "зміненими, але неушкодженими". Скай і Росс дозволили собі розслабитися і грати, слідуючи лише власним емоціям.

"Я написала була вірша про свої враження від фридайвингу в Таїланді", - розповідає Скай про сингл "Sounds of Blue".

"Ми прагнули звучати, як пісня, що загубилася в 1969 році, як вкритий мороком саундтрек у стилі Морріконе... Але голос Скай звучить як солодка патока, тому ми хотіли протиставити його грубому чоловічому голосу", - каже Росс.

Зваблений живим виступом традиційного американського фолк-гурту The Barr Brothers, Росс звернувся до їх вокаліста Бреда Барра й обмінявся із ним кількома ідеями щодо спільного треку – так з'явилася піано-балада "Say It’s Over".

"Вже після перших двох написаних рядків, Бред заявив "думаю, можна з упевненістю сказати, що це пісня про розставання", - кажуть артисти.



Це не всі історії нових пісень Morcheeba, але ще не час розкривати всі карти. Ці та інші нові треки ми почуємо на презентації платівки "Blackest Blue" 12 вересня в Києві.